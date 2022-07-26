الأمانة: عقوبات مغلظة لمخالفة الاشتراطات الصحية لمحال بيع اللحوم

الوكيل الإخباري - أكد مدير دائرة الرقابة الصحية في أمانة عمان الدكتور خلدون الهوادي، أن المحال التجارية " الملاحم " الموجودة بجانب مسلخ أمانة عمان هي مملوكة للأمانة وتؤجر من قبلها للقطاع الخاص ولا علاقة لها بأمانة عمان إلا من حيث التأجير .



وقال الهوادي في تصريحات لاذاعة الأمن العام، إنه فيما يتعلق باللحوم المعروضة خارج الثلاجات فانها مخالفة للتعليمات، مشيراً إلى أن أمانة عمان تقوم بشكل يومي بجولات على الملاحم وعلى نظام المسالخ.



وكشف أنه سيتم توظيف كوادر جديدة لزيادة الجولات الميدانية لتصبح 5 جولات يوميا.

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ونوه الهوادي إلى أن نظام المسالخ الحالي هو عبارة عن مخالفة مباشرة لأي تجاوز لنظام المسالخ، قائلا إن هناك تطوير لهذا النظام وهو في إطار التشريع لتغليظ العقوبة لتكون رادعة، حيث ستكون الغرامة أكبر فهي حاليا 110 دنانير لتصبح الغرامة اكبر بحدها الأدنى وسيكون هنالك إغلاق للمنشأة في حال تكرار المخالفة إضافة إلى مخاطبة الحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات الإدارية بحق المخالفين .



وحول الاعتداءات على الأرصفة من قبل المحال التجارية، قال الهوادي إنه تم توجيه الفرق الميدانية والبالغ عددها 45 فرقه منذ بداية فصل الصيف لمراقبة الاعتداءات على الأرصفة من أي مواد غذائية بحيث يتم التنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء لعمل جولة مشتركة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وبشكل عام اي مواد غذائية على الأرصفة يتم اتخاذ إجراء قانوني مباشرة بحق المخالفين .



وفيما يتعلق بموضوع عرض مياه الشرب "العبوات البلاستيكية " على الطرق وأمام المحال التجارية تحت أشعة الشمس المباشرة قال إن مثل هذا التصرف يعتبر مخالفة ويتم اتخاذ الإجراءات بشكل فوري بحق المخالفين، مشيرا إلى أن عبوات المياه تتأثر بأشعة الشمس وتصبح غير صالحة للاستهلاك البشري لأن المواد البلاستيكية تتحلل بعد فترة من تعرضها لأشعة الشمس بحيث تصدر مواد كيماوية داخل المياه وتصبح غير صالحة للشرب.