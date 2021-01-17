الأمانة: لا إغلاقات أو تجمعات لمياه الأمطار بشوارع المدينة

الوكيل الاخباري -

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أكدت أمانة عمان الكبرى انه لم يتم رصد أي حالة إغلاق أو ارتفاع أو تجمعات للمياه جراء الأمطار التي هطلت مساء اليوم الأحد على مختلف مناطق الامانة.وبحسب الناطق الإعلامي ناصر الرحامنة، تلقى مركز طوارئ تلاع العلي الرئيسي عددا من الشكاوى الناتجة عن تدفق مياه صرف الصحي وهي من اختصاص شركة مياه الاردن (مياهنا) الا ان كوادر الامانة تعاملت مع احدها في شارع وصفي التل. وأكد الرحامنة استعداد كوادر الامانة لمعالجة اي طارئ من خلال الرصد والمتابعة.و كانت الأمانة أعلنت مساء اليوم حالة الطوارئ المتوسطة.