الأمانة: لا إغلاقات في الأنفاق وجميع الطرق سالكة

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمّان الكبرى ناصر الرحامنة، إن جميع الطرق والأنفاق في العاصمة عمّان، سالكة ولا يوجد أي إغلاقات تذكر حتى الآن بسبب المنخفض الجوي الذي تشهده المملكة.

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وأكد الرحامنة لـ " الوكيل الإخباري" على أن الأمانة أعلنت عن حالة الطوارئ المتوسطة " قصوى مياه" للتعامل مع الظروف الجوية، مبينا أن الكوادر في الميدان منذ بدء المنخفض.



وأوضح أن لدى الأمانة الجاهزية الكاملة لرفع حالة الطوارئ إلى القصوى إذا استدعت الحاجة لذلك، وحسب البيانات الواردة من دائرة الأرصاد الجوية.



وحذرت إدارة الأرصاد الجوية، من خطر تشكل السيول، أثناء الليل في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة.





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