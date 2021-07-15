الأمانة لـ الوكيل: ذبح الجمال والأبقار ممنوع إلا داخل مسلخنا وهذه هي المخالفة

الوكيل الإخباري - أكد المدير التنفيذي للرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الكبرى يسار الخيطان، أن ذبح الجمال والأبقار ممنوع إلا داخل مسلخ الأمانة؛ وذلك لتوفر الأدوات اللازمة.

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وأضاف الخيطان لـ الوكيل الإخباري أن المخالفة تتمثل في مصادرة الأضحية، ومعاينتها داخل المسلخ بحسب الأصول، وامتثاله لمخالفة نظام المسالخ رقم 140 لسنة 2016، والتي يترتب عليها مخالفة مالية، والتي يقر قيمتها القاضي، إضافة إلى دفع الشخص المخالف لتكاليف الذبح وذلك بعد معاينته وإقرار صلاحيته.

وأشار إلى أن 50 طبيبا بيطريا يعملون في مواقع بيع الاضاحي الـ 11 التي أعلنتها أمانة عمان الكبرى لفحص الاضاحي والتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط الصحية والإسلامية.



وقال الخيطان، إن الأمانة اشترطت وجود خزان للدماء في كل موقع لبيع الاضاحي، حتى لا تختلط الدماء بالتراب، إضافة إلى ترك مسافة 100 متر بين الحظيرة والأخرى في الموقع لضمان شروط السلامة بما يتعلق في فيروس كورونا، والالتزام بالرش باستمرار؛ وذلك لتجنب المكاره الصحية.



ودعا المواطنين إلى شراء الاضاحي من المواقع التي خصصتها، موضحا أنه سيتم فحص الاضاحي قبل الذبح وبعد الذبح لضمان الحصول على أضحية سليمة، مشيرا إلى أنه في حال وجود أي خلل بأي اضحية فإن صاحب الحظيرة ملزم باستبدالها.



