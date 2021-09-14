الثلاثاء 14-09-2021
الوكيل الاخباري

6 وفيات و2753 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

كيف تتصرف إذا انفجر أحد الإطارات؟

أكثر من 100 مستوطن متطرف يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

الضمان : تأمين صحي بامتيازات جديدة في طريقه للأردنيين

الأمانة لـ الوكيل : صيانة للإشارات الضوئية قبل الشتاء

حملة نظافة لموقع بغابات برقش تعرض لإلقاء النفايات

أردنيون يعبرون عن فرحهم بعاصمة السياحة العربية مأدبا

العثور على أربعيني متوفيا بمنزله في الزرقاء

شكوى من انقطاع المياه في عمان

وكلاء السياحة لـ الوكيل: ننتظر القرار السعودي بالسماح للمعتمرين بالسفر برا

الثلاثاء، 14-09-2021 01:08 م

الأمانة لـ الوكيل : صيانة للإشارات الضوئية قبل الشتاء

82021231091829590199


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير دائرة عمليات المرور في أمانة عمان الكبرى المهندس محمد الفاعوري ، أنه سيتم إجراء صيانة دورية للإشارات الضوئية في العاصمة عمان ، تحسبا من حدوث تعطل مفاجئ لها.

اضافة اعلان

 

وبين الفاعوري الثلاثاء لـ" الوكيل الإخباري" أن عطل الإشارة الضوئية لا يتجاوز الربع ساعة ، منوها أنه يتم اتخاذ إجراء فوري من قبل إدارة السير المركزية من خلال إرسال رقيب سير شأنه السيطرة على الحركة المرورية، تلافيا لحوادث مرور .

 

" هنالك مركز للتحكم والسيطرة في الأمانة لمتابعة سير إشارات المرور في حدود العاصمة للوقوف على مواضع الخلل للإشارات الضوئية" ، وفق الفاعوري.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1463313

"جرس إنذار" لمرض خطير.. علامة صغيرة على الجلد لا تهملها

ضمان

الضمان : تأمين صحي بامتيازات جديدة في طريقه للأردنيين

resize

حملة نظافة لموقع بغابات برقش تعرض لإلقاء النفايات

مأدبا

أردنيون يعبرون عن فرحهم بعاصمة السياحة العربية مأدبا

82021513444580318220

وكلاء السياحة لـ الوكيل: ننتظر القرار السعودي بالسماح للمعتمرين بالسفر برا

920216154258684621215

البنك المركزي يعلن عن منح دراسية

أخبار متعلقة
920215231254855529879

السفارة البريطانية تحتفل بابتعاث عدد من الطلبة الأردنيين للدراسات العليا

820212204117178602231

توفر 700 فرصة عمل بمصانع شرق عمان الصناعية

w

تجارة عمان تبحث تعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع الباكستان

60068aec9a64d-1-780x470

اجتماع اردني مصري سوري لبناني بعمّان الاسبوع المقبل

5202125131638311397787

السفارة الأمريكية تشكر الأردن

612fd40ec098c

افتتاح نفقي تقاطع طارق العلوي والسفلي في عمان للحركة المرورية