الأمانة لـ الوكيل : صيانة للإشارات الضوئية قبل الشتاء

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير دائرة عمليات المرور في أمانة عمان الكبرى المهندس محمد الفاعوري ، أنه سيتم إجراء صيانة دورية للإشارات الضوئية في العاصمة عمان ، تحسبا من حدوث تعطل مفاجئ لها.

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وبين الفاعوري الثلاثاء لـ" الوكيل الإخباري" أن عطل الإشارة الضوئية لا يتجاوز الربع ساعة ، منوها أنه يتم اتخاذ إجراء فوري من قبل إدارة السير المركزية من خلال إرسال رقيب سير شأنه السيطرة على الحركة المرورية، تلافيا لحوادث مرور .

" هنالك مركز للتحكم والسيطرة في الأمانة لمتابعة سير إشارات المرور في حدود العاصمة للوقوف على مواضع الخلل للإشارات الضوئية" ، وفق الفاعوري.