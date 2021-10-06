الأمانة لـ الوكيل : لم يتم حسم توقيت إزالة العمارة المتصدعة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد نائب مدير المدينة لشؤون البيئة والمناطق في أمانة عمان الكبرى ، المهندس حسام النجداوي أنه لم يتضح بعد توقيت تنفيذ إزالة العمارة المتصدعة الكائنة في شارع الأردن بالعاصمة عمان .

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ولفت النجداوي الأربعاء لـ" الوكيل الإخباري" ، أنه لا بدّ من تنفيذ قرار الإزالة حفاظا على سلامة أهالي المنطقة ، وتحسبا من خسائر في الأرواح .

ولفت أن اعتماد شركة معينة بحاجة لدراسة مستفيضة لتوخي إجراءات السلامة عند هدم العمارة .

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