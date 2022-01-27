الأمانة للمواطنين: لا تخرجوا بسياراتكم الخاصة

الوكيل الاخباري - طلبت أمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، من المواطنين عدم الخروج بسياراتهم الخاصة؛ وذلك لتمكين آليات الأمانة من فتح الطرق إذا ما تراكمت الثلوج عليها.



وقالت الأمانة إنه يوجد 137 مساراً استراتيجية داخل مدينة عمان تربط العاصمة بالمناطق الحيوية كالمستشفيات والمراكز الصحية والمراكز الأمنية.

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وأضافت أن هناك 250 كاسحة للتعامل مع الثلوج، كما يوجد 5 مراكز طوارئ رئيسة و22 مركز طوارئ موزعة في عمان تعمل على مدار الساعة.