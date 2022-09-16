الأمانة: لم نستقبل أي طلب لأعمال صيانة في عمارة اللويبدة

الوكيل الاخباري - قال المدير التنفيذي للتراخيص في أمانة عمّان الكبرى المهندس زياد أبو عرابي، إن الأمانة لم تتلقى أية شكاوى أو طلبات أو ملاحظات بشأن صيانة داخل عمارة اللويبدة قبيل انهيارها.



وأضاف أبو عرابي عبر التلفزيون الأردني أن عمارة اللويبدة المنهارة تم ترخيصها عام 1959 (تسوية وأرضي) وعام 1986 (باقي الطوابق) وحاصل على اذن اشغال.



ولفت إلى أن الأمانة غير مسؤولة فنيا عن المخططات المقدمة بل نقابة المهندسين ومطابقتها مع المواصفات المقررة، "لسنا مسؤولين عن سلامة التصميم".

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