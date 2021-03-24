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الأربعاء، 24-03-2021 10:19 ص

الأمانة: مخالفة 9 أفراد وإغلاق منشأة

امانة
أرشيفية


الوكيل الإخباري - خالفت كوادر أمانة عمان الكبرى 9 أفراد لعدم التزامهم بأوامر الدفاع خلال جولاتها التفتيشية أمس الثلاثاء.

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وبيّنت الأمانة في تقريرها الأربعاء أنه تم مخالفة 8 أفراد داخل السوق المركزي، ومخالفة مواطن واحد تمت عن طريق رجال الأمن العام فيما لم تسجل أي مخالفة داخل وسائط النقل العام.


وقامت الأمانة بزيارة 703 منشآت، وتم خلال هذه الزيارات مخالفة وإغلاق منشأة واحدة لعدم التزامها بأوامر الدفاع، فيما تم مخالفة وإغلاق 114 منشأة لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية والمهنية.


ودعت الأمانة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالكمامة والتباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا.



 




 

 


 

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