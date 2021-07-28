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الأربعاء، 28-07-2021 11:12 ص

الأمانة : مدينة صديقة لكبار السن بحلول العام 2024

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أمانة عمان الكبرى


الوكيل الإخباري - عقدت دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية في أمانة عمان الكبرى ورشة عمل ، في مركز الحسين الثقافي ، لأعضاء لجنة عمان لبناء جسور الخير ، بهدف مناقشة الخطة التنفيذية لمشروع عمان ، بحيث تكون صديقة لكبار السن .اضافة اعلان


وتشكلت لجنة عمان ، وفق ما وصل "الوكيل الإخباري" لبناء جسور الخير وفقاً  لمدير دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية المهندسة غيداء الحديد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني وبمبادرة من امانة عمان  وتهدف للوصول إلى مدينة صديقة لكبار السن بحلول العام 2024  عبر تبني برامج وانشطة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة لهم  ودمجهم بشكل اكبر بالمجتمع .

واضافت ان انعقاد الورشة يهدف لوضع الاطار العام لعمل اللجنة وتوزيع المهام والانشطة المنبثقة عن المعايير الدولية على الاعضاء للوصول الى مدينة صديقة لكبار السن غنية بالبرامج التي تضمن مشاركتهم الفاعلة بالمجتمع وتراعي احتياجاتهم الحياتية . 

وتشمل المعايير الدولية التي اعتمدتها اللجنة ، المشاركة الاجتماعية ، النقل ، الخدمات المدنية والصحية ، الاحترام والاندماج الاجتماعي ، الاتصالات والمعلوماتية ، المشاركة المدنية والتوظيف،  المباني والسكن ، المساحات الخارجية والابنية .

واستعرض رئيس قسم كبار السن صفوان مرزوق ، عددا من الأنشطة التي نفذتها دائرة البرامج والمرافق الاجتماعية خلال النصف الاول من العام الجاري وتضمنت محاضرات توعوية وفعاليات بيت الخبرة وتدريبات رياضية وتقديم برامج غذائية صحية .

وفي نهاية الورشة تم توزيع المهام والانشطة الاجرائية المنبثقة عن المعايير على الاعضاء من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني لاعتمادها وتنفيذها ضمن خطة عمل تمتد حتى العام 2024 .

 




 

 


 

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