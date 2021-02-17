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الأربعاء، 17-02-2021 09:05 م

بالرغم من مناشدات بعدم الخروج من المنازل

الأمانة : مركبات المواطنين عملت عائقا أمام عمل آليات الامانة

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنه أن مركبات بعض المواطنين عملت على إعاقة أعمال آليات الأمانة في ظل الظروف الجويه السائدة في العديد من المناطق خاصة المناطق الغربية من العاصمة ( تلاع العلي وخلدا والجبيهة) مشيرا إلى أنه في ظل وجود تلك المركبات يكون من الصعوبة بمكان الوصول للمكان المطلوب.

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وبين الرحامنة" اننا قمنا بمناشدة المواطنين بعدم الخروج من المنازل في هذه الأجواء كون معظم مركباتهم غير مجهزة الا ان البعض لم يلتزم بتلك المناشدات.


وأوضح الرحامنه أن جزءا كبيرا من عمل الكادر البشري لأمانة عمان وآلياتهم ذهب باتجاه إزاحة السيارات المتوقفة في الشوارع وهذا الأمر حرف الجهد عن مساره الصحيح. 

 

المصدر : بترا

 

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