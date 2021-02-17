الأمانة : مركبات المواطنين عملت عائقا أمام عمل آليات الامانة

الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنه أن مركبات بعض المواطنين عملت على إعاقة أعمال آليات الأمانة في ظل الظروف الجويه السائدة في العديد من المناطق خاصة المناطق الغربية من العاصمة ( تلاع العلي وخلدا والجبيهة) مشيرا إلى أنه في ظل وجود تلك المركبات يكون من الصعوبة بمكان الوصول للمكان المطلوب.

اضافة اعلان



وبين الرحامنة" اننا قمنا بمناشدة المواطنين بعدم الخروج من المنازل في هذه الأجواء كون معظم مركباتهم غير مجهزة الا ان البعض لم يلتزم بتلك المناشدات.



وأوضح الرحامنه أن جزءا كبيرا من عمل الكادر البشري لأمانة عمان وآلياتهم ذهب باتجاه إزاحة السيارات المتوقفة في الشوارع وهذا الأمر حرف الجهد عن مساره الصحيح.

المصدر : بترا

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





