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الأربعاء، 30-12-2020 01:36 م

الأمانة: معالجة 1350 شكوى إلكترونية

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الوكيل الإخباري - عالجت دائرة الزراعة في امانة عمان 1350 شكوى الكترونية لتقليم الاشجار العام الحالي، من خلال مراكزها الخمس التي تغطي مختلف مناطق العاصمة عمان، مقارنة مع 1000 شكوى تم التعامل معها العام الماضي.

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وقال مدير دائرة الزراعة في الامانة المهندس معين زريقات في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، انه بالرغم من الظرف الاستثنائي لجائحة كورونا، استمرت الأمانة في التعامل مع شكاوى تقليم الاشجار التي تشكل خطرا على سلامة المواطنين واعاقة الحركة المرورية وعلى شبكات الكهرباء.

 

واشار الى ان امانة عمان قامت العام الحالي بزراعة 20 الف شجرة جميعها من إنتاج مشاتل الامانة، شملت مختلف مناطق العاصمة في الجزر الوسطية واللوبات المرورية وجوانب الطرق وسفوح الجبال، كما انه تم استكمال خطة اعمال الزراعة المعدة مسبقا لثلاث سنوات من 2018 الى 2020.


 




 

 


 

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