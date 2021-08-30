الأمانة والنقل البري توقعان مذكرة لتطوير نموذج نقل عام موحد ومفصل

الوكيل الاخباري - وقعت أمانة عمان الكبرى وهيئة تنظيم النقل البري، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم بهدف إيجاد أطر مؤسسية للتعاون وتعزيز العمل المشترك لتطوير نموذج نقل عام موحد ومفصل.



وأكد رئيس لجنة امانة عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومدير عام هيئة تنظيم النقل طارق الحباشنة، خلال توقيع المذكرة، أهمية تعزيز قنوات التواصل بين الجانبين وتوفير بيئة عمل تقوم على التنسيق بينهما بما يخدم منظومة النقل العام.

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