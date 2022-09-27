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الثلاثاء، 27-09-2022 02:43 م

الأمانة: 2030 قرار هدم وإزالة منذ بداية العام

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الوكيل الإخباري - أصدرت لجان السلامة التي شكلتها دائرة الإعمار في أمانة عمان الكبرى منذ بداية العام الحالي، 2030 قرار هدم وإزالة جراء مخالفة الزيادات على الأبنية والاعتداء على التهوية ضمن مناطق الأمانة، بحسب الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان ناصر الرحامنة.

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وأضاف الرحامنة، أن عدد لجان السلامة العامة التي شكلتها الدائرة بالتعاون مع أعضاء اللجنة التي يرأسها محافظ العاصمة، 404 لجان من بداية العام، نتج عنها 16 حالة إخلاء جزئي أو كلي.


وأشار إلى أن عدد مخالفات طرح الأنقاض من المركبات بلغ 48 مخالفة، فيما بلغ عدد مخالفات طرح الأنقاض المسجلة على قطعة أرض 101مخالفة، فيما بلغ عدد مخالفات الأبنية من بداية العام الجاري ضمن مناطق الأمانة 1948، كما بلغ عدد الشكاوى الواردة لها 6962، ووصلت نسبة الإنجاز فيها 99 %.


 




 

 


 

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