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الأحد، 08-05-2022 02:16 م

الأمانة: 6 آلاف طن نفايات تم رفعها ليلة العيد

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - كشفت أمانة عمّان الكبرى أن دائرة البيئة رفعت نحو 6 آلاف طن من النفايات ليلة عيد الفطر السعيد.

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وقال الناطق باسم الأمانة ناصر الرحامنة في رده على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إنه تم رفع نحو 3 آلاف طن يوميا خلال أيام العيد، مضيفا أنه تم نقلها إلى المحطات التحويلية التي تقوم بتوريدها لمكب الغباوي من خلال آليات ذات سعة كبيرة.

 

وأوضح الرحامنة أن دائرة البيئة عملت من خلال 5 الآف عامل وطن موزعين على مختلف مناطق أمانة عمّان خلال عطلة العيد على تكثيف أعمال النظافة بالأسواق التجارية والأحياء السكنية، وتعشيب المقابر وتجهيز المصليات.


وتابع أن دائرة صيانة الطرق عملت خلال عطلة العيد على تصويب أوضاع حفر ناجمة عن مقاطع خدمية للمياه والكهرباء وخاصة في شارع الشريف ناصر بن جميل، وشارع الأميرة بسمة، وشارع كلية الرياضة بالإضافة إلى تعبيد وصيانة شارع عرار.

 

كما عملت الدائرة على صيانة أوضاع مناهل دائرية ومناهل تصريف مياه الأمطار، علما أن خلاطة الأمانة واصلت عملها خلال عطلة العيد بإنتاج ما معدله ٨٠٠ طن يوميا من الخلطة الإسفلتية وفقا للرحامنة.


وبيّن أن دائرة الزراعة تلقت ٤٣ شكوى إلكترونية خلال عطلة العيد تركزت على تقليم أشجار وتم معالجتها، إذ عملت من خلال ٤٥٠ موظف من كوادرها موزعين على ثلاث شفتات على نظافة وجاهزية الحدائق وصيانة الألعاب مع أعمال سقاية وري للنباتات والأشجار.


ولفت إلى أن حدائق الحسين استقبلت نحو 15 ألف زائر خلال عطلة العيد، فيما ارتاد حوالي 30 ألف زائر حدائق الملك عبدالله الثاني في المقابلين.

 

 




 

 


 

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