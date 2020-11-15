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الأحد، 15-11-2020 07:23 م

الأمانة: 7700 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي منذ أمس

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الوكيل الاخباري - قال مدير دائرة السوق المركزي للخضار والفواكه في أمانة عمان المهندس أنس محادين، إن 7700 طن من الخضار والفواكه وردت الى السوق وتحديدا من الثانية بعد ظهر يوم أمس وحتى الثانية من بعد ظهر اليوم الأحد.
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وأضاف ان هذه الكمية من المنتجات البستانية غير مسبوقة، وتم تمديد ساعات السماح بخروج البضائع اليوم حتى الساعة الثامنة مساء خاصة وانها بالأيام الاعتيادية تكون حتى الرابعة عصرا. واكد المهندس محادين انه لغايات تخفيف الاكتظاظ داخل السوق فقد تم منع دخول السيارات الفارغة للساحة الرئيسية والاعتماد على العربات لعملية نقل البضائع.

وأشار الى أن الأمانة وبالتعاون مع المركز الأمني داخل السوق ومراقب الصحة، اتخذت اجراءات بحق المخالفين لأوامر الدفاع من حيث عدم الالتزام بلبس الكمامات والتباعد الجسدي.

 




 

 


 

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