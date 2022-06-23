الخميس 23-06-2022
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الخميس، 23-06-2022 04:33 م

الأمم المتحدة تؤبن شهداء الجيش العربي

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الوكيل الإخباري - أقامت قيادة الأمم المتحدة أمس الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي في القيادة العامة للقوات المسلحة، حفل تأبين للشهيدين العميد الركن طارق النعيمات والرقيب أول عوض محمد الشلول، واللذين استشهدا ضمن عملهم في مهام حفظ السلام في مالي عام 2021، بحضور مدير العمليات الحربية العميد الركن حسن الشناتوة، وعدد من ضباط القوات المسلحة، وجرى خلال الحفل تكريم ذوي الشهيدين.

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وجاء الحفل تقديراً للدور الكبير والمستوى المتميز الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في حفظ السلام والأمن الدوليين، وتكريماً لشهداء الجيش العربي الذين ضحوا بأنفسهم، انطلاقاً من الدور الإنساني الذي تقوم به قواتنا المسلحة تجاه الدول الشقيقة والصديقة، وبما يعكس الصورة المشرقة والمشرفة للمملكة الأردنية الهاشمية، ويضعها على خارطة العالم في نشر الأمن وحفظ السلام في شتى بقاع العالم.


 




 

 


 

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