الأمن : أكثر من 77 ألف مركبة غير صالحة فنياً

الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة السير المركزية الإثنين، أنه تم الكشف عن 364952 مركبة كعدد تراكمي مُنذ بِدء الحملة الشتوية على المركبات.

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وجاء في التقرير المروري اليومي، أن مجموع المركبات غير الصالحة فنيا والتي تم الكشف عليها لغاية الأسبوع الماضي بلغ 77165 مركبة منذ بدء الحملة الشتوية على المركبات من قبل الإدارات المرورية.



ومددت مديرية الأمن العام الحملة الشتوية السنوية التي تنفذها مختلف الإدارات المرورية للتأكد من صلاحية المركبات فنيا للسير على الطريق خلال فصل الشتاء حتى نهاية شهر كانون الأول الحالي.

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