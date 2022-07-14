الأمن: إحباط محاولات تهريب واتجار وترويج مخدرات خلال الايام الماضية - صور

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن إدارة مكافحة المخدرات، أحبطت خلال الأيام القليلة الماضية محاولات تهريب وإتجار وترويج وألقت القبض على المتورطين، وضبط المواد المخدرة التي كانت بحوزتهم.



وأوضح أن العاملين في الإدارة ألقوا القبض في لواء الرمثا على تاجر للمخدرات وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة عُثر عليها مدفونة في احدى المزارع.

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وبين أنه وفي قضية أخرى في لواء الرمثا داهمت قامت قوة أمنية معززة بالفريق الخاص لإدارة مكافحة المخدرات، ألقت القبض على مطلوب بقضايا مخدرات، وبحوزته كميات كبيرة من المواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر، بعد أن قام المحققون في الإدارة بمتابعته وتحديد مكان تواجده.



وأضاف أنه وفي قضية ثالثة، تمكنت شعبة مكافحة مخدرات العاصمة، من متابعة ومداهمة منزل أحد الأشخاص المشبوهين بقضايا المخدرات في إحدى مناطق شرق عمان وضُبط بحوزته 13500 حبة كبتاجون و 7 كفوف حشيش و سلاحان ناريان وذخيرة .



أما في القضية الرابعة فقد تعاملت شعبة مكافحة مخدرات العاصمة مع معلومات وردت حول شخصين يقومان بالإتجار والترويج للمواد المخدرة في جنوب العاصمة عمان، إذ تمت مداهمة مكان وجودهما وأُلقي القبض عليهما وضُبطت بحوزتهما كمية من حبوب الكبتاجون المخدرة وكفان من مادة الحشيش المخدرة وكميات مُعدة للبيع بالإضافة إلى سلاح ناري.



وفي قضية أخرى وفي أحد المعابر الحدودية جرى ضبط مركبة قادمة من إحدى دول الجوار بالتعاون والتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية في المعبر، وعثر بداخلها على كمية من المواد المخدرة مخبأة داخل جهاز كهربائي منزلي (مايكرويف)، حيث تم ضبط المواد المخدرة وبمتابعة التحقيق جرى إلقاء القبض على 3 أشخاص متورطين بالقضية.



وشدّد الناطق الإعلامي على أن مديرية الأمن العام ومن خلال ادارة مكافحة المخدرات، مستمرة بمداهمة كافة أوكار تجار المواد المخدرة ومروجيها، الذين لن يكونوا بمأمن عن إنفاذ القانون وستطالهم يد العدالة لينالوا جزاءهم الرادع، مسخرة في سبيل ذلك كافة جهودها، وإمكانياتها الاستخبارية والعملياتية واللوجستية.

