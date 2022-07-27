الأمن: إطلاق متجر إلكتروني لبيع منتجات نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل

الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد الركن أشرف العمريين إن شعار صنع بعزيمة وجميع المشغولات التي تجري فيه اصبح معروفا وبشكل متكرر ومطلوب لدى الجميع.



وأضاف العمريين في تصريحات لاذاعة الأمن العام، أن العملية الاصلاحية التي انتهجتها مديرية الامن العام منذ سنوات طويلة، استطاعت أن تستحدث من خلالها العديد من فرص التدريب الحرفي والمهني و البرامج التعليم الاكاديمي والنشاطات الترفيهية والفنية للنزلاء.



وأكد على أن الجميع يؤمن بأن مديرية الأمن العام قائمة على التطوير المؤسسي وبناء خطط حقيقية ملموسة، حيث سيتم قريباً أدراج متجر إلكتروني دولي لبيع منتجات النزلاء الكترونياً.



وعن مشاركة المعرض في مهرجان جرش أوضح العمريين أن المعرض قد شارك منتوجاته في المهرجان العام الماضي، حيث لاقت هذه المشاركة تفاعل كبير بين الزوار والسياح .



وعن منتوجات المعرض قال العمريين إنه يحتوي على اثاث معدني وخشبي و خزف وفخار وحقائب جلدية افتتحت مؤخراً بمركز اصلاح وتأهيل الزرقاء، ومحمص ومشغل لانتاج الحلويات بمركز إصلاح وتأهيل سواقة، ومرسم للفن التشكيلي بمركز إصلاح وتأهيل إربد، بالإضافة الى المنسوجات والمطرزات والهدايا والتحف بمركز إصلاح وتأهيل النساء.

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وبين العميد العمريين أن جميع هذه المنتوجات يحاول من خلالها النزلاء إبراز جمالية الإرادة والتصميم والحرفية التي وصلوا اليها، مشيراً إلى أنه يتم من خلال مديرية الأمن العام توفير المواد الاولية والمدربين ومنح شهادة للنزلاء الخاضعين لهذه البرامج بأنه عامل ماهر ولا يشار فيها انها من مركز إصلاح وتأهيل.



وأضاف أن جميع هذه الجهود جاءت لتمكين النزلاء العودة بعد الإفراج عنهم للاندماج مع مجتمعم ومحيطهم واكسابهم مهارات تساعدهم على إيجاد فرص عمل، حيث أن هذه الأعمال يرافقها برامج للدعم النفسي والسلوكي، مؤكداً أن العمل الإصلاحي لم يكن الا عمل إنساني يراعي كرامة الانسان وينفذ الاوامر القضائية دون الاعتداء على حقوق النزيل .



ودعا العميد الركن العمريين الجميع لزيارة المعرض للإطلاع على ثمار العملية الإصلاحية والذي سيقام للعام الثاني على التوالي بجانب ساحة الشعلة في الموقع الأثري، وطيلة أيام مهرجان جرش.