الأمن : إغلاق مركز حدود الدرة

الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الأمن العام في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن إغلاق مركز حدود الدرة/العقبة بشكل مؤقت أمام الشاحنات والركاب ولمدة ٤٥ يوما وإلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة في منفذ حقل الحدودي.

اضافة اعلان

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن إدارة الإقامة والحدود عملت على تحويل خط سير الشحن و المسافرين من خلال مركز حدود الدرة/العقبة الى مركز حدود المدورة ومركز حدود العمري لحين الانتهاء من أعمال الصيانة من قبل الجانب السعودي.



ودعت المديرية المسافرين إلى ضرورة الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصادرة عنها والتقيد بقواعد الصحة والسلامة العامة .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة