الثلاثاء 28-12-2021
الوكيل الاخباري

قرض ياباني بـ 100 مليون دولار للأردن

فيديو - عراك بالأيدي بين عدد من النواب تحت القبة ورفع الجلسة ليوم غد الأربعاء

جرعتي لقاح كورونا شرطا لدخول الخدمات الطبية الملكية

اعلان هام من مستشفى الجامعة الاردنية

جرعتا لقاح او فحص pcr سلبي لدخول قاعة امتحان تكميلية التوجيهي

هل ترفع الحكومة رواتب الموظفين العام المقبل ؟

صرف معونة الشتاء والمعونة الوطنية اليوم الثلاثاء

الأمن : إغلاق مركز حدود الدرة

رصد 2 مليون دينار لإنشاء "خط دجانيا" لجر المياه من طبريا للأردن

ترقيات واسعة في جامعة اليرموك - أسماء

الثلاثاء، 28-12-2021 11:23 ص

الأمن : إغلاق مركز حدود الدرة

61220868370a5


الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الأمن العام في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن إغلاق مركز حدود الدرة/العقبة بشكل مؤقت أمام الشاحنات والركاب ولمدة ٤٥ يوما  وإلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة في منفذ حقل الحدودي.

اضافة اعلان

 

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن إدارة الإقامة والحدود عملت على تحويل خط سير الشحن و المسافرين من خلال مركز حدود الدرة/العقبة الى مركز حدود المدورة ومركز حدود العمري لحين الانتهاء من أعمال الصيانة من قبل الجانب السعودي.


ودعت المديرية المسافرين إلى ضرورة الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصادرة عنها والتقيد بقواعد الصحة والسلامة العامة .

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
]t

توزيع طرود خير لـ 170 أسرة عفيفة في عمان

416654_6_1636986380

إدانة 6 موظفين حكوميين بالفساد وإصدار تصاريح عمل مزورة

الخدمات

جرعتي لقاح كورونا شرطا لدخول الخدمات الطبية الملكية

1020211895959957881918

الاستهلاكية المدنية توقف تقديم خدماتها الخميس

مستشفى الجامعة (1)

اعلان هام من مستشفى الجامعة الاردنية

امتحانات

جرعتا لقاح او فحص pcr سلبي لدخول قاعة امتحان تكميلية التوجيهي

أخبار متعلقة
مديرية الامن العام

الأمن يضبط شخصا نفذ سطوا مسلحا على بنك عام 2018 - صورة

سير خاص

الأمن: التعامل مع 475 حادثاً مرورياً خلال 24 ساعة

0L5A0185

الأشغال تكشف لـ الوكيل نتائج قضية طريق وادي عربة الرئيسي - تفاصيل

264372087_954459501819300_8036486892989407221_n

مواقع التواصل تنعى الطبيب المقدم محمد البيجاوي

72f23569-0d3f-415c-aa8a-7bacd93d70bb

الأمن ينظم معرض "صنع بعزيمة" لنزلاء مراكز الإصلاح

ce94f374-ce08-4d79-a6eb-f8a7d4a78e70

افتتاح معرض "صنع بعزيمة" لمنتوجات نزلاء مراكز الإصلاح