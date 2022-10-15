الأمن : إلقاء القبض على حدث تسبب بقتل حدث في ماركا امس

الوكيل الاخباري- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ بلاغا ورد يوم امس لمديرية شرطة شرق عمان بتعرض حدث يبلغ 12 عاما للاصابة بجسم راض ( طوبة ) سقط عليه من احدى البنايات اثناء وجوده بالشارع العام برفقة مجموعة من الاشخاص بغرض الاحتفال، وما لبث أن فارق الحياة . اضافة اعلان





وأكّد الناطق الاعلامي انه على الفور شُكل فريق تحقيقي خاص تولى متابعة التحقيق، وتمكن من خلال جمع المعلومات والأدلة من المكان، من تحديد هوية حدث يبلغ 16 عاما يُشتبه بإلقائه الجسم الراض، حيث أُلقي القبض عليه واعترف بفعله، بدافع غضبه من نتيجة المباراة، وستتم إحالته للقضاء، لينال عقابه الرادع .

