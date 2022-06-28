الثلاثاء 28-06-2022
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 28-06-2022 04:20 م

الأمن: الإنتهاء من جمع الأدلة والآثار والعينات بموقع حادثة العقبة

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الوكيل الإخباري - قالت مديرية الأمن العام إن فريقان مختصان من ادارة المختبرات والأدلة الجرمية وصلا إلى مكان حادثة العقبة بعد وقوعها مباشرة وأنهوا الكشف وجمع الأدلة والآثار والعينات من الموقع، والتي أرسلت للمختبرات لإخضاعها للفحوصات المخبرية وإرسال النتائج بعد ذلك للجهات المختصة .اضافة اعلان


وأوضحت في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه تم التعامل مع الحادثة من قبل فرق ووحدات تابعة لمديرية الدفاع المدني من بينها فريق المواد الخطرة، وفريق الإنقاذ المائي، إضافة لفريق من مديرية شرطة العقبة، وقيادة درك العقبة، والفريق المختص من ادارة المختبرات والادلة الجرمية، حيث عملت هذه الفرق بتنسيق تام وكل ضمن نطاق عمله وواجباته. 

وأشارت إلى أن فرقها المختلفة تعاملت مع 450 حالة إسعاف لمصابين، تم نقلهم للمستشفيات جراء الحادثة.

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