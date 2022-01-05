الأمن : التعامل مع 7 ملايين مكالمة و4 ملايين بلاغ في 2021

الوكيل الإخباري - عرضت مديرية الأمن العام، اليوم الاربعاء، ملخص إنجازاتها خلال العام الماضي 2021.

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وقالت المديرية، إنه تم التعامل مع 7 ملايين مكالمة و4 ملايين بلاغ عبر رقم الطوارئ الموحد 911.



وأشارت، إلى أنه تم تقديم أكثر من 500 ألف خدمة إسعافية وإنقاذ وإطفاء وتطهير، تعامل معها الدفاع المدني.



وأوضحت المديرية، أن ادارة البحث الجنائي تعاملت مع 12 ألف قضية، فيما تم التعامل مع 18 ألف و500 قضية إتلاف كمية كبيرة من المواد المخدرة، وتم معالجة 750 شخص من الذين كانوا يدمنون المخدرات.