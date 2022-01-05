الأربعاء 05-01-2022
الوكيل الاخباري

الخرابشة للوكيل: الباب مفتوح أمام الشركات للحصول على امتياز الصخر الزيتي

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المعايطة والحجايا والحولي وقاقيش

جولة ميدانية مفاجئة للغذاء والدواء في جمرك عمان

ضبط اربعة اشخاص من مخالفي الحجر المنزلي و توديعهم الى المستشفى الميداني

هام من "المركزي" بشأن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

مقتل مطلوب بعد تبادل إطلاق النار مع قوة أمنية

انخفاض طفيف على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

الملك يستقبل رئيس أركان الحرس الوطني القبرصي

النواب يرفض إلغاء حصانة أعضاء مجلس الأمة أثناء المحاكمة

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الأربعاء، 05-01-2022 02:55 م

الأمن : التعامل مع 7 ملايين مكالمة و4 ملايين بلاغ في 2021

IMG_2560


الوكيل الإخباري - عرضت مديرية الأمن العام، اليوم الاربعاء، ملخص إنجازاتها خلال العام الماضي 2021. 

اضافة اعلان


وقالت المديرية، إنه تم التعامل مع 7 ملايين مكالمة و4 ملايين بلاغ عبر رقم الطوارئ الموحد 911. 

وأشارت، إلى أنه تم تقديم أكثر من 500 ألف خدمة إسعافية وإنقاذ وإطفاء وتطهير، تعامل معها الدفاع المدني.

وأوضحت المديرية، أن ادارة البحث الجنائي تعاملت مع 12 ألف قضية، فيما تم التعامل مع 18 ألف و500 قضية إتلاف كمية كبيرة من المواد المخدرة، وتم معالجة 750 شخص من الذين كانوا يدمنون المخدرات. 


وكشفت أن رجال الدرك شاركوا في 22 ألف واجب، وتم إجراء 588 ألف حالة تطهير بيولوجي في المنشآت. 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

 




 

 


 

إقرأ ايضا
d9086a56-6344-46b6-909a-cb8eab5c1f18

جولة ميدانية مفاجئة للغذاء والدواء في جمرك عمان

120222144134165856063

ضبط اربعة اشخاص من مخالفي الحجر المنزلي و توديعهم الى المستشفى الميداني

12202127235126375735453

مقتل مطلوب بعد تبادل إطلاق النار مع قوة أمنية

133109407_103477908347775_1649146211128436343_n

970 شخصا استفادوا من خدمات مؤسسة الملكة علياء للسمع والنطق العام الماضي

كورونا 6

انخفاض طفيف على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

OfficialHM

الملك يستقبل رئيس أركان الحرس الوطني القبرصي

أخبار متعلقة
478d2c56-e923-4a7e-a6e1-22f06aec8114

الأمن العام يعلن عن الصور الفائزة في مسابقة اختر صورة العام 2021

0L5A1393

543 ألف خدمة إسعافية قدمها الدفاع المدني العام الماضي

القبض على شخص - (تعبيرية)

القبض على شخصين بحوزتهما شيكات مزورة بقيمة 55 مليون دينار

شرطة نجدة (3)

الأمن : قوة أمنية لنقل وتأمين اسئلة التكميلي

9114aec5-8f4a-4ffa-ab4a-28d2f1014b9e

ضبط عدد من المتورطين بقضايا الترويج والاتجار بالمخدرات

1509446468474238600

"الأطباء" تحذر الأردنيات: "البوتوكس والفيلر" من اختصاص الأطباء وليس صالونات التجميل