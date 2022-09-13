الأمن العام : إخلاء وفاة ثانية من تحت الأنقاض في حادثة الانهيار

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام، أن فرقها العاملة في حادثة انهيار المبنى في منطقة اللويبدة، أخلت الآن وفاة ثانية من تحت الأنقاض.



وبين أن مديرية الدفاع المدني من خلال فرق الإنقاذ المختصة تساندها وحدات مختلفة من قيادة إقليم أمن العاصمة وقوات الدرك، لا زالت تتعامل الآن مع الحادثة



وأكد أنه تم التعامل لغاية الآن مع 7 إصابات ووفاتين، تم اخلاؤها جميعا من تحت الأنقاض، والعمل جاري للبحث عن آخرين



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