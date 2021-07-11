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الأحد، 11-07-2021 05:15 م

الأمن العام : افتتاح مركز معالجة الإدمان داخل مركز إصلاح وتأهيل بيرين

الامن



الوكيل الاخباري - مندوباً عن مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، افتتح العميد الركن الدكتور معتصم ابو شتال المساعد للإدارة والدعم اللوجستي وبحضور سفير الاتحاد الاوروبي في المملكة ماريا هادجيثيودوسو اليوم مركز علاج الادمان داخل مركز اصلاح وتأهيل بيرين و بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ .

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ويأتي افتتاح هذا المركز في اطار السياسة الاصلاحية التي تنتهجها مديرية الامن العام من خلال ادارة مراكز الإصلاح والتأهيل ، وامتداداً لجهود مكافحة آفة المخدرات وآثارها المدمرة والتي تضطلع بها ادارة مكافحة المخدرات .

وقدم العميد الدكتور ابو شتال الشكر للوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ التي ساهمت في انجاح هذا المشروع وترجمته الى ارض الواقع ليقدم خدماته العلاجية بسرية تامة واثناء قضاء النزيل مدد محكوميته واعطائه حقه في الحصول على العلاج وفق اعلى المعايير الطبية والانسانية .

 




 

 


 

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