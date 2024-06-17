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الإثنين، 17-06-2024 08:23 م

الأمن العام: السيطرة على حريق أتى على مساحات واسعة في منطقة الصفصافة بعجلون

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الوكيل الإخباري- تمكنت كوادر الدفاع المدني، بعد عمل متواصل لساعات طويلة، من السيطرة على حريق أتى على مساحات واسعة من الأعشاب الجافة والأشجار في منطقة الصفصافة في محافظة عجلون.

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وبين الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام أن فرق الدفاع المدني في عجلون، بالتعاون مع مديريات الدفاع المدني في الشمال، استجابت للحريق الذي اندلع في ٣ بؤر مختلفة داخل حدود منطقة الصفصافة.


وأضاف أن الفرق بذلت جهوداً كبيرة ومضنية نظراً لوعورة التضاريس وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ومنعت امتداده للأماكن المجاورة، دون وقوع إصابات بالأرواح.
وساندت الجهود طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي، وكوادر من مديرية شرطة عجلون وقوات الدرك، وتم التنسيق المستمر مع مديرية زراعة عجلون وبلدية عجلون الكبرى.


وأشار الناطق الإعلامي إلى أن عمليات إخماد الحريق شارك فيها عدد كبير من الآليات العملياتية المختلفة، بما في ذلك إطفاء ومنصات إطفاء ولودرات وتنكات تزويد وأبراج إطفاء وجرارات زراعية تابعة للدفاع المدني ومديرية زراعة عجلون وبلدية عجلون الكبرى، إضافة إلى مرتبات مديرية الأمن العام بكافة تشكيلاته ووحداته التي ساندت جهود الدفاع المدني.





 




 

 


 

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