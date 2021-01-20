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الأربعاء، 20-01-2021 12:38 م

الأمن العام: الطرق في المملكة سالكة وندعو للحذر وتوخي أقصى درجات الحيطة

الامن


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن جميع الطرق الرئيسية والفرعية في كافة أنحاء المملكة سالكة.

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ودعا المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وانتهاج السلوك الوقائي السليم خاصة في فترات المساء والصباح الباكر خوفاً من خطر الانزلاقات أو السقوط نتيجة لتشكل الانجماد والصقيع بسبب تدني درجات الحرارة.

وأكد على استخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة وتجنب السرعات العالية تفادياً لحوادث السير نتيجة حدوث الانزلاقات وجنوح بعض المركبات عن الطريق، والإقلال من الحركة ما أمكن والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم وإرشادهم وتقديم المساعدة لهم عند الضرورة.

فيما أكدت مديرية الدفاع المدني على التقيد بمتطلبات السلامة العامة على الطرقات في حال حدوث الانجماد أو تدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة فوق المرتفعات الجبلية والتي تتشكل بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض وخاصة في ساعات مساء اليوم والصباح الباكر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح، وعدم المجازفة بقطع الطريق في حال ارتفاع منسوب المياه فيها، وضرورة "الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها؛ من خلال توفير التهوية المناسبة للمنزل بين فترة وأخرى، وعدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم"، وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.


 




 

 


 

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