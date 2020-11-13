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الجمعة، 13-11-2020 01:07 م

الأمن العام: القبض على شخصين من مطلقي النار ظهروا بمقاطع فيديو جرى تداولها

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ان الفرق التحقيقية والفنية ما زالت تواصل عملها للتحقق من كافة الفيديوهات التي جرى تداولها ورصدها والأشخاص الذين ظهروا خلالها وهم يطلقون عيارات نارية.

واضاف الناطق الاعلامي ان التحقيقات قادت لتحديد هوية شخصين اخرين منهم في محافظتي عجلون والعقبة وجرت مداهمتهما والقاء القبض عليهما وضُبِط بحوزة الشخص الاول سلاحان ناريان فيما العمل جارٍ لضبط السلاح المستخدم من قبل الثاني.

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