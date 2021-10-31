الأمن العام : بدء الحملة المرورية الشتوية الإثنين

الوكيل الإخباري - تباشر مديرية الأمن العام واعتباراً من يوم غد الاثنين، حملتها المرورية الشتوية للتأكد من صلاحية المركبات للمسير الآمن خلال فصل الشتاء.

وتأتي هذه الحملة امتداداً لحملة "نصل امنين" للحد من حوادث السير، و الهادفة للحفاظ على أرواح المواطنين ومستخدمي الطريق وتوفير بيئة مرورية آمنة.

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وتشتمل الحملة التي تنفذها الإدارات المرورية (السير، الترخيص، الدوريات الخارجية) على تدقيق جاهزية المركبات، والتأكد من صلاحيتها الفنية للمسير على الطرقات خلال فصل الشتاء، وقدرتها على التعامل مع الظروف الجوية مثل تساقط الأمطار والثلوج، وغيرها.



وسيتم خلال الحملة التأكد من صلاحية الأجزاء الهامة من المركبة، والمؤثرة مثل الإطارات والإنارة والزجاج والمساحات والمياه الخاصة بمحرك المركبة، والتأكد من عمل (الدفايات) داخل المركبات العمومية، وغير ذلك من الأجزاء مثل "الدلايات" في المركبات الثقيلة، أو أي نواقص تؤثر على صلاحية المركبة، أو يتسبب فقدانها بخطر للمركبة أو لمستخدمي الطريق خلال فصل الشتاء.



وتؤكد المديرية أنه لن يتم تسجيل مخالفات على المركبات التي يوجد بها خلل فني في بداية الحملة، ولكن سيتم إعطاء إشعار ومهلة لمدة أسبوع لصاحب المركبة ليقوم بتصويب الخلل ومراجعة اي قسم للسير الدوريات الخارجية او الترخيص لتصويب وضعه، كما سيتم وضع ملصق على الزجاج الأمامي للمركبة الجاهزة يفيد بأنها (جاهزة فنياً)، وفي حال عدم تصويب المخالفة خلال الأسبوع سيتم تحرير مخالفة و تحويله إلى إدارة الترخيص لإجراء الفحص الفني للمركبة .



وتدعو مديرية الأمن العام كافة المواطنين إلى تفقد صلاحية مركباتهم لمواجهة ظروف فصل الشتاء المختلفة، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، وتجنباً لإعاقة حركة السير في حال تعطلها بسبب الظروف الجوية.