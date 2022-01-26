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الأربعاء، 26-01-2022 07:09 م

الأمن العام : جميع طرق الأردن سالكة ما عدا طريق شريف الجنوب

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الوكيل الاخباري - أعلن مدير مديرية العمليات والسيطرة في الأمن العام العميد فراس الدويري، مساء الأربعاء، أن جميع طرق الأردن سالكة ما عدا طريق شريف الجنوب، في ظل بدء تساقط الثلوج في مناطق عدة نتيجة منخفض جوي يؤثر على الحالة الجوية.

وتحدث الدويري خلال إيجاز عن استقبال مديرية العمليات والسيطرة 13 ألف مكالمة منذ صباح الأربعاء منها 1324 مكالمة خاصة بالدفاع المدني.

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 وقال ان مركز القيادة والسيطرة تلقى 13 ألف اتصال منذ ساعات الصباح.

وأضاف في إيجاز صحفي الأربعاء، أنه تم التعامل مع 18 حادث سير بسبب الظروف الجوية ونقل 631 حالة مرضية، و134 حالة غسيل كلى، و9 حالات شفط مياه دخلت للمنازل، ونقل 37 حالة كورونا، إضافة للتعامل مع 39 حريقاً، و15 حالة ولادة.

وبين أنه تم تأمين سياح في مناطق الجنوب والبترا.

وأشار إلى أن 5 آلاف مكالمة من التي وردت للمركز كانت للرد على استفسارات.

 

 

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