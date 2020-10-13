الثلاثاء 13-10-2020
الوكيل الاخباري

ارتفاع كبير في اصابات كورونا المحلية بالاردن

ولي العهد يهنئ الطلبة الحاصلين على منحة الملك عبدالله الثاني للتعليم التقني

تعديل على اوقات حظر التجول يومي الجمعة والسبت

إيران: 254 وفاة و4108 إصابات بكورونا

الحكومة تنفي اتخاذ قرار بحظر التجوّل الشامل لمدّة 30 يوماً

الحكومة : استمرار قرار حظر التجوّل الشامل ليوميّ الجمعة والسبت

أندونيسيا: 92 وفاة و 3906 إصابة بكورونا

الأمن العام : خطة أمنية للانتخابات النيابية 2020

الكويت: 8 وفيات و844 إصابة جديدة بكورونا

تسجيل 57 إصابة كورونا جديدة في الكرك




الثلاثاء، 13-10-2020 04:37 م

الأمن العام : خطة أمنية للانتخابات النيابية 2020

99


الوكيل الاخباري  - أكد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة أهمية التنفيذ المحكم للخطة الأمنية المتعلقة بالانتخابات النيابية، والإجراءات المتخذة لضمان ظهورها بالصورة الحضارية التي تليق بسمعة الوطن وتمثل إرادة الأردنيين.

وشدد اللواء الركن الحواتمة على ضرورة التنفيذ الحازم لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتوفير البيئة الآمنة لسير العملية الانتخابية بسهولة ويسر وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم بنزاهة وأمانة، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة في مواجهة انتشار الوباء.

وأكد، على ضرورة العمل بتشاركية تامة وتنسيق فاعل مع وزارة الداخلية والهيئة المستقلة للانتخاب والجهات المختصة الأخرى والتي تبذل جهوداً مضاعفة في هذا المجال

اضافة اعلان
 

جاء ذلك خلال الاجتماع الأمني الذي ترأسه اللواء الحواتمة اليوم، لمناقشة الخطة الأمنية للانتخابات النيابية 2020 ، بحضور مساعديه وكبار القادة والمدراء.

وبين اللواء الركن الحواتمة إن مديرية الأمن العام سخرت كافة إمكانياتها الإدارية واللوجستية لخدمة القوة الأمنية التي ستعمل في الميدان طيلة مراحل العملية الانتخابية لتهيئة الظروف الملائمة لكافة أركان العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين ولجان ومراقبين، وتوفير الحماية المناسبة لمراكز الفرز والاقتراع.

واستجابت الخطة الأمنية الموضوعة من قبل مديرية الأمن العام لكافة الظروف المتوقعة أو المحتملة خلال سير العملية الانتخابية في جميع مناطق المملكة، اعتمادا على الدراسات المسبقة والخبرات المتراكمة والمتغيرات.

وتضمنت خططاً فرعية لآلية الانتشار الأمني وتنظيم العملية المرورية، وتفعيل غرف العمليات، وتجهيز كوادر الدفاع المدني، وتوفير الاحتياط الاستراتيجي العالي الجاهزية، والقادر على تلبية الاحتياجات الأمنية وسرعة الاستجابة، وتعزيز الاستعدادات في مجالات الإنقاذ والإسعاف والتعامل مع الظروف الطبيعية والجوية المحتملة.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202010222917879853538

ارتفاع كبير في اصابات كورونا المحلية بالاردن

143-135131-jordan-crown-prince-global-integration_700x400

ولي العهد يهنئ الطلبة الحاصلين على منحة الملك عبدالله الثاني للتعليم التقني

10202011102959214455855

الحكومة تنفي اتخاذ قرار بحظر التجوّل الشامل لمدّة 30 يوماً

10202013134721839759529

الحكومة : استمرار قرار حظر التجوّل الشامل ليوميّ الجمعة والسبت

5202029194343183245193

الأمن يحذر من تداول فيديو جريمة الزرقاء

10202012225025348606949

تسجيل 57 إصابة كورونا جديدة في الكرك

أخبار متعلقة
77

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور المنطقة العسكرية الشرقية

4311108d-4b2d-4fc7-b00a-326ab05cc6eb

موقف بطولي لمساعدة مواطن من قبل قوات الدرك

99

حملة نظافة بيئية في لواء بصيرا

1793-2

إغلاق محل ألبسة في إربد وتوقيف مالك المحل وأشخاص داخله