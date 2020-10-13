الأمن العام : خطة أمنية للانتخابات النيابية 2020

الوكيل الاخباري - أكد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة أهمية التنفيذ المحكم للخطة الأمنية المتعلقة بالانتخابات النيابية، والإجراءات المتخذة لضمان ظهورها بالصورة الحضارية التي تليق بسمعة الوطن وتمثل إرادة الأردنيين.



وشدد اللواء الركن الحواتمة على ضرورة التنفيذ الحازم لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتوفير البيئة الآمنة لسير العملية الانتخابية بسهولة ويسر وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم بنزاهة وأمانة، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة في مواجهة انتشار الوباء.



وأكد، على ضرورة العمل بتشاركية تامة وتنسيق فاعل مع وزارة الداخلية والهيئة المستقلة للانتخاب والجهات المختصة الأخرى والتي تبذل جهوداً مضاعفة في هذا المجال



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جاء ذلك خلال الاجتماع الأمني الذي ترأسه اللواء الحواتمة اليوم، لمناقشة الخطة الأمنية للانتخابات النيابية 2020 ، بحضور مساعديه وكبار القادة والمدراء.



وبين اللواء الركن الحواتمة إن مديرية الأمن العام سخرت كافة إمكانياتها الإدارية واللوجستية لخدمة القوة الأمنية التي ستعمل في الميدان طيلة مراحل العملية الانتخابية لتهيئة الظروف الملائمة لكافة أركان العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين ولجان ومراقبين، وتوفير الحماية المناسبة لمراكز الفرز والاقتراع.



واستجابت الخطة الأمنية الموضوعة من قبل مديرية الأمن العام لكافة الظروف المتوقعة أو المحتملة خلال سير العملية الانتخابية في جميع مناطق المملكة، اعتمادا على الدراسات المسبقة والخبرات المتراكمة والمتغيرات.



وتضمنت خططاً فرعية لآلية الانتشار الأمني وتنظيم العملية المرورية، وتفعيل غرف العمليات، وتجهيز كوادر الدفاع المدني، وتوفير الاحتياط الاستراتيجي العالي الجاهزية، والقادر على تلبية الاحتياجات الأمنية وسرعة الاستجابة، وتعزيز الاستعدادات في مجالات الإنقاذ والإسعاف والتعامل مع الظروف الطبيعية والجوية المحتملة.





