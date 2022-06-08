الأربعاء 08-06-2022
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الأربعاء، 08-06-2022 05:13 م

الأمن العام : ضبط المتسبب بحريق الكمالية

الأمن العام


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنَّ التحقيقات التي باشرتها الفرق التحقيقية المتخصصة بحريق الكمالية قبل ايام تمكنت من إنهاء التحقيق بعد ان تمكنت من تحديد هوية الشخص المتسبب بالحريق وضبطه.

مؤكدا بأن التحقيقات وجمع المعلومات حددت هوية ذلك الشخص واعترف بالتحقيق معه بقيامه بالتنزه في تلك المنطقة وانه اشعل النيران بغرض الشواء وقام بعد الانتهاء بتركها ومغادرة المكان ليشاهد بعد ذلك النيران تشب بالاعشاب والاشجار وغادر المكان عند ذلك وسيتم احالته للقضاء .

وأهاب الناطق الاعلامي بالجميع عند التنزه اختيار الاماكن المخصصة لذلك واتخاذ كافة اجراءات السلامة العامة والمحافظة على البيئة والنظافة وعدم إشعال النيران وتركها دون التأكد من إطفائها.

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