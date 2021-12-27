الأمن العام : ضبط شخصين اعتديا على احد موظفي خدمة التوصيل بعمان

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنه بتاريخ (25/12/2021) تقدم احد موظفي خدمة التوصيل للمركز الامني جنوب العاصمة بشكوى بتعرضه للاعتداء عليه من قبل مجهولين بعد توصيله أحد الطلبات لأولئك الاشخاص ورفض دفع قيمته وحالته الصحية حسنة .



وأكد الناطق الإعلامي انه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات جرى تحديد هوية اربعة اشخاص اعتدوا على موظف التوصيل وقاموا باطلاق النار على مركبته، حيث جرى ضبط اثنين منهم فيما تم التعميم عن الشخصين الآخرين والبحث جارٍ عنهما.

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