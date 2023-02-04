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السبت، 04-02-2023 12:36 م

الأمن العام: ضبط 6 مروجين وتجار للمخدرات في 3 قضايا نوعية - صور

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات القوا القبض على ستة مروجين تجار للمخدرات خلال تعاملهم مع ثلاث قضايا في العاصمة عمان والبادية الشمالية والرمثا .

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ففي القضية الاولى وبعد جمع المعلومات عن احد تجار المخدرات ممن يقومون بتزويد المروجين بتلك السموم جرت مداهمته في مكان وجوده والقي القبض عليه وضبط بحوزته 38 كف حشيش و6 آلاف حبة مخدرة .


فيما جرى في لواء الرمثا استدراج مروجَين للمواد المخدرة احدهما عربي الجنسية وضبطهما داخل مركبتهما وضبط 1 كغم من مادة الكريستال المخدرة بحوزتهما. 


وفي احدى مناطق البادية الشمالية جرت مداهمة وتفتيش ثلاثة منازل لمروجين ومطلوبين بقضايا المخدرات والقي القبض عليهم الثلاثة داخل أحد المنازل فيما جرى ضبط كميات متفرقة من المواد المخدرة المعدة والجاهزة للبيع اضافة الى اربعة اسلحة نارية.





 




 

 


 

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