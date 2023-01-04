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الأربعاء، 04-01-2023 05:36 م

الأمن العام : كلّ ما ينشر عن وجود عصابات تقوم بإهداء ( ميداليات) هي إشاعات

الامن


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّه ما تم تداوله في منشور يدَّعي ناشره فيه وجود عصابة تقوم بإهداء ( ميداليات ) للسائقين وأنها جهاز تجسس للمراقبة، هو غير صحيح ومحض اشاعة وكذب.

ويُهيب الناطق الاعلامي بالجميع عدم تصديق مثل تلك الإشاعات أو إعادة نشرها وتداولها، مؤكدا أنّ وحدة الجرائم الالكترونية تتابع ناشري مثل هذه الإشاعات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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