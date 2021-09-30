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الخميس، 30-09-2021 09:56 ص

الأمن العام: لا تهاون في تطبيق قانون السير

إدرة السير 1


الوكيل الإخباري - أكد مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية أنه لا تهاون في تطبيق قانون السير للحفاظ على الأرواح والممتلكات خاصة في ما يتعلق بالمخالفات الخطرة كمخالفات السرعات العالية وتغير المسرب بشكل مفاجئ والمسير بعكس اتجاه السير وغيرها من المخالفات .

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وشدد مندوب ادارة السير على أهمية تشاركية المواطن مع مجموعات السير في الميدان كونه شريك أساسي في العملية المرورية من خلال تقيده بقانون السير وابتعاده عن كافة المخالفات من أجل الوصول الأمن .


وقال إنه تم التعامل مع العديد من الملاحظات المرورية خلال الفترة الصباحية والتي تسببت في تباطؤ الحركة المرورية إلا أنه بجهود النشامى في الميدان تم إجراء اللازم من أجل الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية ومن أبرزها حادث تصادم بين 4 مركبات ما بعد نفق الصحافة باتجاه منطقة المدنية لم ينتج عنه إصابات بحمدالله.


من جانبه قال مندوب ادارة الدوريات الخارجية أن الحركة المرورية نشطة بين المحافظات حيث يعمل نشامى الدوريات على تنظيم الحركة المرورية من أجل تأمين الوصول الآمن.


وأشار إلى أنه تم التعامل مع حادث مروري مقابل جامعة الزرقاء الخاصة باتجاه المفرق ما بين تريلا ومركبة صغيرة وبحمدالله لم ينتج عنه إصابات إلا أنه تسبب بإغلاق مسرب باتجاه المفرق وبفضل سرعة الاستجابة من قبل الدوريات الخارجية تم فتح المسرب والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية منوها إلى أن الفضوليين في مكان وقوع الحادث كان السبب الرئيس في تباطؤ الحركة المرورية.


ومن أبرز المخالفات التي تم التعامل معها هي مخالفة تحميل 25 راكب بالصندوق الخلفي لأحد مركبات الشحن معرضاً حياتهم للخطر.

 

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