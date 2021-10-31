الأحد 31-10-2021
الوكيل الاخباري

الحكومة توافق على رفع قدرة محطتي فوعرا ودوقرا

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الداعية الأردني خالد حبنكة

جرش: 10 فرق جوالة لتطعيم المواطنين ضد كورونا في منازلهم

قرار مجلس وزراء بتمديد إعفاء الـ 25% من الرسوم الإنشائيّة

ارتفاع نسبة فحوصات كورونا الايجابية في الاردن اليوم

الحنيفات: خطة للحصاد المائي ستعلن عند اكتمالها

إزالة ورم معقد لمريضة بمستشفى الملكة علياء

١٤١ مليون دينار ارباح 'البوتاس' لنهاية الربع الثالث

حقيبة مشبوهة تُحدث استفارًا في إربد

الأمن العام: لن تخالَف المركبات التي يوجد بها خلل فني ببداية حملة الشتاء

الأحد، 31-10-2021 06:18 م

الأمن العام: لن تخالَف المركبات التي يوجد بها خلل فني ببداية حملة الشتاء

168082_4_1599460569


الوكيل الإخباري- تباشر مديرية الأمن العام واعتباراً من يوم الاثنين، حملتها المرورية الشتوية للتأكد من صلاحية المركبات للمسير الآمن خلال فصل الشتاء.

وأكدت المديرية انه لن يتم تسجيل مخالفات على المركبات التي يوجد بها خلل فني في بداية الحملة، ولكن سيتم إعطاء اشعار ومهلة لمدة أسبوع لصاحب المركبة ليقوم بتصويب الخلل ومراجعة اي قسم للسير الدوريات الخارجية او الترخيص لتصويب وضعه ، كما سيتم وضع ملصق على الزجاج الأمامي للمركبة الجاهزة يفيد بأنها (جاهزة فنياً) ، وفي حال عدم تصويب المخالفة خلال الأسبوع سيتم تحرير مخالفة وتحويله الى إدارة الترخيص لاجراء الفحص الفني للمركبة .

وتأتي هذه الحملة امتداداً لحملة "نصل امنين" للحد من حوادث السير، والهادفة للحفاظ على أرواح المواطنين ومستخدمي الطريق وتوفير بيئة مرورية آمنة.

وتشتمل الحملة التي تنفذها الإدارات المرورية ( السير، الترخيص، الدوريات الخارجية) على تدقيق جاهزية للمركبات، والتأكد من صلاحيتها الفنية للمسير على الطرقات خلال فصل الشتاء، وقدرتها على التعامل مع الظروف الجوية مثل تساقط الأمطار والثلوج، وغيرها.

وسيتم خلال الحملة التأكد من صلاحية الأجزاء الهامة من المركبة، والمؤثرة مثل الإطارات والإنارة والزجاج والمساحات والمياه الخاصة بمحرك المركبة، والتأكد من عمل (الدفايات) داخل المركبات العمومية، وغير ذلك من الأجزاء مثل "الدلايات" في المركبات الثقيلة، او أي نواقص تؤثر على صلاحية المركبة، أو يتسبب فقدانها بخطر للمركبة أو لمستخدمي الطريق خلال فصل الشتاء.

ودعت مديرية الأمن العام كافة المواطنين إلى تفقد صلاحية مركباتهم لمواجهة ظروف فصل الشتاء المختلفة، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، وتجنباً لإعاقة حركة السير في حال تعطلها بسبب الظروف الجوية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
coat

الحكومة توافق على رفع قدرة محطتي فوعرا ودوقرا

download

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الداعية الأردني خالد حبنكة

610bcaa7423604171e10069f

جرش: 10 فرق جوالة لتطعيم المواطنين ضد كورونا في منازلهم

10202118152745560531394

قرار مجلس وزراء بتمديد إعفاء الـ 25% من الرسوم الإنشائيّة

10202128171321788851247

ارتفاع نسبة فحوصات كورونا الايجابية في الاردن اليوم

10202131121531872607783

الحنيفات: خطة للحصاد المائي ستعلن عند اكتمالها

أخبار متعلقة
920213221246187437503

15300 قضية مخدرات بالأردن خلال عام 2021

r

العوايشة : 17113 جريمة في الأردن منذ بداية العام

الامن

مديرية الأمن العام تحتفل بذكرى المولد النبوي

1020212315830601006585

بلدية الرصيفة تضع خطة طوارئ استعدادا لفصل الشتاء

10202120145454754068931

لجنة الاوبئة : الأمر يتطلب المزيد من الحذر والالتزام

10202121135712376766959

الأمن: ارتفاع مخالفات تجاوز السرعات المقررة على الطرق الخارجية