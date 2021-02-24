الأمن العام: نقاط غلق أمنية في جميع المناطق لتنفيذ إجراءات الحظر

الوكيل الاخباري -

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قال مدير العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام العميد فراس الخطيب، الأربعاء، إنه ستوضع نقاط غلق وسيطرة أمنية، في جميع المناطق، تنفيذا لإجراءات حظر التجول الشامل أيام الجمع.وأضاف الخطيب لبرنامج "صوت المملكة"، أن المديرية ستتابع تنفيذ قرارات الحظر الشامل، بمنع حركة الأفراد والمركبات، باستثناء المصرح لهم، مشيرا إلى أنه ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم المخالفين.رئيس الوزراء بشر الخصاونة أصدر، الأربعاء، البلاغ رقم 24 لسنة 2021، بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020، بحيث يزيد البلاغ ساعات الحظر الجزئي الليلي وحظر الجمعة."مديرية الأمن العام من خلال جميع الوحدات الميدانية بكافة مكوناتها ستقوم بتطبيق أوامر الدفاع التي صدرت عن الحكومة (...) من خلال وضع خطط أمنية ومرورية شاملة ومكثفة، وإجراءات حازمة"، بحسب الخطيب.وأشار إلى أن مرتبات الأمن العام جاهزة للاستجابة والتعامل مع كافة المواقف التي قد تحدث اثناء الحظر الشامل، إضافة إلى وضع خطة إسعاف وإنقاذ وإخلاء من قبل مديرية الدفاع المدني للتعامل مع كافة الحالات المرضية.