الأمن العام : نُهيب بالجميع الالتزام بأوامر الدفاع وحملات مستمرة لضبط المخالفين

الوكيل الاخباري - أهابت مديرية الأمن العام بالجميع الالتزام بأوامر الدفاع وشروط الصحة العامة، وارتداء وسائل السلامة العامة (الكمامة) والحفاظ على التباعد الاجتماعي .



وأكدت المديرية أنه في هذه المرحلة من مراحل تفشي الوباء لا بدَّ من قيامنا جميعاً بما هو واجب علينا تجاه أنفسنا ومجتمعنا بالالتزام بكل ما صدر من أوامر الدفاع.



وأعلنت مديرية الامن العام أنها ستواصل انتشارها ورقابتها ضمن دوريات آلية وراجلة في مختلف مناطق المملكة لضمان الالتزام بأوامر الدفاع، وإنفاذها لا سيّما في ظل ازدياد حالات الإصابة بالفيروس، وانتشار العدوى.

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مشددة على عدم التهاون مع أية مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق مرتكبيها.

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