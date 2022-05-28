الأمن العام: وقوع جريمة كل 25 دقيقة وثانيتين بالمملكة في 2021

الوكيل الإخباري - ارتفع المعدل الزمني لارتكاب الجريمة إلى وقوع جريمة كل (25) دقيقة وثانيتين العام الماضي (2021)، بينما كان المعدل الزمني في العام 2020 نحو (23) دقيقة و(45) ثانية، ما يشير الى انخفاض الجرائم الجنائية الجنحوية العام الماضي من بينها قضايا السرقات.

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واستنادا إلى إحصائيات مديرية الأمن العام، بلغت أعداد الجرائم الواقعة على أراضي المملكة العام الماضي (20991) جريمة، بينما كانت في العام سابقه (22187) جريمة ، أي بفارق (1196) جريمة.



وعلى صعيد الجرائم الجنائية التي حدثت داخل المملكة، بلغت العام الماضي (5237) جريمة، تنوعت ما بين القتل العمد والقتل القصد والضرب المفضي الى الموت والشروع بالقتل، بالإضافة الى جريمتي الرشوة والسرقة، في حين كانت الجرائم في العام سابقه (6169) جريمة أي بفارق (932) جريمة.



ومن القضايا الجنائية التي شكلت انخفاضا ، كانت قضايا الشروع بالقتل والسرقة الجنائية، إضافة الى جريمة الرشوة.



وعلى صعيد الجرائم الجنحوية التي سجلت انخفاضا العام الماضي (15754) جريمة، مقارنة مع العام سابقه حيث سجلت (16018) جريمة ، أي بفارق (264) جريمة، وكانت جرائم السرقة بمختلف أشكالها الجنحوية (سرقة السيارات والسرقة الجنحوية بالاضافة الى الشروع بالسرقة) أكثر القضايا التي سجلت انخفاضا بالقضايا الجنحوية.



وعلى صعيد الجرائم الجنائية، بلغ معدلها الزمني بواقع جريمة كل ساعة و(40 دقيقة) و22 ثانية، أما الجرائم الجنحوية فقد وصل معدلها الزمني بواقع جريمة كل (22) دقيقة وثانية.



وبلغ المعدل الزمني بالنسبة للجرائم المخلة بالثقة العامة بواقع جريمة كل (8) ساعات و3 دقائق و22 ثانية.



أما بالنسبة للجرائم التي تقع على الإدارة العامة، فبلغ معدلها الزمني بواقع جريمة كل 3 ساعات و58 دقيقة و42 ثانية.



وفيما يتعلق بالجرائم التي تشكل خطرا على السلامة العامة، بلغ معدلها الزمني بواقع جريمة كل 4 ساعات و 34 دقيقة و26 ثانية.



وأظهرت الاحصائيات بخصوص الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة أن معدلها الزمني كان العام الماضي بواقع جريمة كل 6 ساعات و43 دقيقة. ( الغد)



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