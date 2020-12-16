الأمن العام يتعامل مع اعمال شغب ويكشف تفاصيل وفاة موقوف

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان قوة امنية تتعامل الان مع اعمال شغب قام بها عدد من الاشخاص في الاغوار الشمالية احتجاجاً على وفاة شخص أُلقي القبض عليه بتاريخ 8/12/2020وأُسعف في ذات اللحظة للمستشفى وتوفي امس وسيتم التعامل معهم وفق احكام القانون والقاء القبض على المتسببين في الشغب.وحول تفاصيل الحادثة اوضح الناطق الاعلامي انه بتاريخ 8/12/2020 وردت معلومات للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول وجود شخصين في احدى مناطق الاغوار الشمالية وبحوزتهم مواد مخدرة حيث جرى التحرك للمكانوعند مشاهدة الشخصين لاذا بالفرار وجرت متابعتهما والقاء القبض عليهما وتبين ان احدهما تعرض للسقوط مع وجود الآم بقدمه حيث جرى اسعافه في حينه الى المستشفىوتبين انه يعاني من كسر في قدمه ومن ثم تم تحويله لمستشفى اخر في محافظة عجلون لمتابعة العلاج وضبط بحوزتهما عند إلقاء القبض عليهما كيس يحتوي مادة الحشيش الصناعي الجوكر .واضاف الناطق الاعلامي ان ذلك الشخص بقي داخل المستشفى ولم يتم اخراجه او التحقيق معه داخل اي من الاقسام الشرطية وفي يوم امس توفي داخل المستشفى وجرى تحويله للطب الشرعي وبتشريح جثته تبين ان سبب الوفاة يعود لاصابته بجلطة رئوية حادة وأُحيلت كافة اوراق التحقيق للمدعي العام المختص.واكد الناطق الاعلامي ان لدينا فيديوهات وصوراً موثقة لحظة وصوله للمستشفى وتثبت انه كان يعاني من الم في القدم فقط ولا يعاني من اية اصابات اخرى وسيتم ارسالها للمدعي العام.