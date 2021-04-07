الأمن العام يتوّج الفائزين ببطولات مئوية الدولة

الوكيل الاخباري -

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مندوباً عن مدير الأمن العام، اللواء الركن حسين محمد الحواتمة، رعى المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن وليد قشحة، الاحتفال الرياضي الذي أقامته مديرية الأمن الرياضي بمناسبة المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية في صالة الاتحاد الرياضي للشرطة.ويأتي الاحتفال لتتويج الفرق الفائزة بلقب البطولات الاستثنائية والتي اقامتها مديرية الأمن العام بمناسبة مئوية الدولة، وهي بطولة كرة اليد الاستثنائية وبطولة الجودو الاستثنائية وبطولة الكاراتيه الاستثنائية وبطولة خماسيات كرة القدم الاستثنائية.