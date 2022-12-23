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الجمعة، 23-12-2022 04:02 م

الأمن العام يجدد تحذيراته خلال المنخفض الجوي

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الوكيل الإخباري - جددت مديرية الأمن العام اليوم الجمعة، تحذيراتها بضرورة التعامل الآمن خلال الأجواء السائدة.اضافة اعلان


وأكدت الإدارات المرورية لإذاعة الأمن العام أن العاملين فيها انتشروا منذ ساعات الصباح الباكر لكشف جميع الطرق والتأكد من خلوها من أي عائق وضمان الرقابة المرورية والحفاظ على سلامة المرور على كافة طرق المملكة الداخلية والخارجية.

وبين ضابط عمليات الدوريات الخارجية أن الحركة الصباحية ليوم الجمعة كانت ضمن المعتاد على الطرق الخارجية، مشيراً إلى أن تغيير المسرب بشكل مفاجئ وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة والتتابع القريب أهم مسببات الحوادث المرورية على الطرق الخارجية.

وأضاف بأن الرقابة المرورية ضبطت خلال الـ24 ساعة الماضية عدة سرعات قياسية لا تتناسب مع ظروف القيادة في ظل الأحوال الجوية السائدة الأمر الذي يزيد من نسب التعرض للحوادث أو التسبب بها ويرفع من خطورتها.

ولفت مندوب ادارة السير خلال استعراضه التقرير المروري بأن الوصول الآمن يتطلب الالتزام التام بقياده آمنة تتمثل بعدم التتابع القريب وعدم تجاوز السرعات المقررة والتجاوز الخاطئ والاصطفاف على مسرب من الطريق خلال تأثر المملكة بالمنخفض الجوي.

وتجدد مديرية الأمن العام تحذيراتها لمستخدمي الطرق من خطر تشكل الضباب وتشكل السيول في الأودية والأماكن المنخفضة وتهيب بالسائقين أخذ الحيطة والحذر من خطر الانزلاقات على الطرق الخارجية، وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة المسببة للحوادث كترك مسافة أمان وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق أو تغيير المسرب بشكل مفاجئ.

وأكدت المديرية على ضرورة الاستخدام الأمن لوسائل التدفئة وتهوية المنزل بين الفتره والأخرى داعية، إلى الاتصال برقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك حيث أن جميع غرف العمليات الرئيسية مدامة على مدار الساعة ودورياتها منتشره على كافة الطرق لمساعدة المواطنين.

 




 

 


 

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