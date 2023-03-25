السبت 25-03-2023
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السبت، 25-03-2023 10:50 ص

الأمن العام يُجدد تحذير المواطنين بشأن الطقس

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الوكيل الإخباري - جددت مديرية الأمن العام تحذيرها من حالة عدم الاستقرار الجوي .

ودعت المديرية إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك السليم في ظل توقع تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي بإتباع النصائح والإرشادات التالية:

1- توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات التي تشهد انزلاقات بسبب الهطولات المطرية أو تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية .

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2- الإبتعاد عن مناطق تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة  في المناطق الجنوبية من المملكة بما فيها العقبة ، وعدم المجازفة بعبورها في أي حال من الأحوال سواءً بالمركبات أو سيراً على الأقدام.


3- الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل بين الحين والآخر، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم.


4- عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.


 




 

 


 

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