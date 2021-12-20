الأمن العام يحذر مرتادي هذه الطرق

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت إدارة الدوريات الخارجية السائقين على طريق الأزرق - العمري باتجاه الحدود الأردنية السعودية، من شدة الرياح حاليا التي تثير الغبار.



وقالت الدوريات في منشور لها عبر الفيسبوك الإثنين، إن مدى الرؤية الأفقية حوالي 10 امتار في ظل الظروف الجوية الحالية التي تسود المملكة، وكذلك طريق الصحراوي - منطقة القطرانه بداية تشكل غبار ومدى الرؤية واضح نسبيا.



ودعت السائقين الى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء مسيرهم، واتباع تعليمات وارشادات رجال الدوريات الخارجية على تلك الطرق.

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