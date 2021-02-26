الجمعة 26-02-2021
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الجمعة، 26-02-2021 01:54 م

الأمن العام يحذر من تداول فيديوهات قديمة حول الحظر

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، انه جرى رصد عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مقاطع فيديو قبل ساعات الحظر ومحاولة ايهام الآخرين أنها خلال ساعات الحظر في احدى المحافظات.

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وأكد، انه يجري متابعة تلك الحسابات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من حاول تضليل الآخرين ونشر الاشاعات والاخبار المغلوطة.


وحذر الناطق الاعلامي من تناقل الاشاعات أو نشر مقاطع فيديو وتداولها دون التأكد والتوثق من صحتها لما لها من تبعات قانونية توجب المساءلة والملاحقة.

 


--(بترا)

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