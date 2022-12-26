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الإثنين، 26-12-2022 11:57 م

الأمن العام يستجيب لـ ١٧ الف اتصال وبلاغ خلال المنخفض

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الوكيل الاخباري - تعاملت الفرق المتخصصة في مديرية الأمن العام في الأقاليم ومديرية الدفاع المدني، تساندها قوات الدرك مع العديد من البلاغات والحوادث خلال الساعات الماضية ، قدمت من خلالها المساعدة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة .

وبينت المديرية في بيان لها انه لغاية الساعة الحادية عشر من مساء هذا اليوم تلقت مديرية العمليات والسيطره ١٧ الف مكالمه وبلاغ من قبل المواطنين ، استجابت لها الوحدات الميدانية المختلفة.

وبينت انه تم التعامل مع ( ١٣ ) حالة مداهمة مياه لمنازل في بعض محافظات المملكة، كما تم تأمين ومساعدة (  ٨٧  ) اشخاص حاصرتهم مياه الأمطار  في منازلهم او في حافلات نقل، او في مركباتهم الخاصة وتم نقلهم إلى مناطق آمنه.

في حين بلغت حالات غسيل الكلى التي تم تأمينها بسيارات الدفاع المدني للمستشفيات(١٢٧) حاله.

كما تم التعامل مع بعض الانهيارات وانجراف للطمي والحجاره والاتربة على بعض الطرقات بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.

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