الأمن العام يشارك المواطنين فرحتهم بعيد الأضحى

الوكيل الإخباري - واصلت مديرية الأمن العام من خلال كافة وحداتها جهودها وواجباتها في أول أيام العيد للتسهيل على المواطنين وتمكينهم من أداء واجباتهم الدينية والاجتماعية.

اضافة اعلان



وكانت مديرية الأمن العام، قد أعلنت عن البدء بتنفيذ خطة أمنية شاملة مع اقتراب عيد الاضحى المبارك، واشتملت الخطة على ثلاثة محاور: أمنية ومرورية وبيئية ، تهدف للحفاظ على الأمن والنظام العام وتوفير الأجواء الملائمة للاخوة المواطنين خلال أيام العيد وضبط المخالفات المرورية والبيئية مع عدم إغفال الرقابة على الاشتراطات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.

