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الثلاثاء، 20-07-2021 03:20 م

الأمن العام يشارك المواطنين فرحتهم بعيد الأضحى

الامن


الوكيل الإخباري - واصلت مديرية الأمن العام من خلال كافة وحداتها جهودها وواجباتها في أول أيام العيد للتسهيل على المواطنين وتمكينهم من أداء واجباتهم الدينية والاجتماعية.

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وكانت مديرية الأمن العام، قد أعلنت عن البدء بتنفيذ خطة أمنية شاملة مع اقتراب عيد الاضحى المبارك، واشتملت الخطة على ثلاثة محاور: أمنية ومرورية وبيئية ، تهدف للحفاظ على الأمن والنظام العام وتوفير الأجواء الملائمة للاخوة المواطنين خلال أيام العيد وضبط المخالفات المرورية والبيئية مع عدم إغفال الرقابة على الاشتراطات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.


 




 

 


 

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