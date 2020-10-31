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السبت، 31-10-2020 01:12 م

الأمن العام يطلق حملة للتفتيش على المركبات

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الوكيل الاخباري - اطلقت مديرية الأمن العام حملة للتفتيش على المركبات استعدادا لفصل الشتاء اعتبارا من تاريخ 1/11/2020.

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واكدت على ضرورة قيام المواطنين بجميع اجراءات الصيانة العامة للمركبات ،تجنبا لوقوع الحوادث المرورية بالإضافة الى الحفاظ على حياة الاخرين.

 

وطالبت المواطنين بتفقد أجزاء المركبة الضرورية للتعامل مع حالة الطرق خلال تساقط الأمطار والثلوج وتشكل الضباب، وعلى صلاحية الأضوية الأمامية والخلفية والغمازات والعاكسات، وضوء الرجوع للخلف والفرامل وعدم وجود أية عوائق عليها.

 

بالإضافة إلى التأكد من صلاحية الإطارات بشكل عـــام، وصلاحية ماسحات الزجاج بالإضافة الى بخاخ المياه، كما سيتم التأكد من عمل المدافىء داخل المركبات العمومية وخاصة التي تقوم بتجفيف الزجاج الخلفي.

 

 

 

 


 




 

 


 

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